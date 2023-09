The Voice of Germany Gleich mehrere Jury-Mitglieder buzzern für Anne Mosters aus Alpen

ProSieben und Sat1 suchen wieder „The Voice of Germany“. Es ist schon die 13. Staffel der Casting-Show. Anne Mosters aus Menzelen-Ost hat sich beworben und ist genommen worden. Die Sendung wurde vor Wochen aufgezeichnet. Nun zeigen ProSieben und Sat1 die aufgezeichneten Folgen, die sogenannten Blind Auditions. Die Jury sitzt in dieser ersten Runde mit dem Rücken zu den Sängerinnen und Sängern, damit sie sich zunächst ganz auf die Stimme konzentrieren können. Zu Gesicht bekommt ein Coach die Kandidatin oder den Kandidaten erst, wenn sich sein Stuhl um 180 Grad dreht – entwender, weil das Lied vorbei ist, oder weil er den roten Knopf (Buzzer) gedrückt hat. Damit macht er deutlich, dass er die Sängerin oder den Sänger in seinem Team haben möchte. Wenn mehrere Coaches buzzern, darf die Kandidatin oder der Kandidat selbst wählen, in welches Team er möchte. So wie Anne Mosters.