Aus dem Reptilienhaus in Rheinberg Das sind die sechs gefährlichsten Tiere im Terrazoo

Wie der Name es erahnen lässt, lebt die Gabun Viper überwiegend in dem afrikanischen Staat Gabun. Man nennt sie auch die „Tellerminen der afrikanischen Regenwälder“. Sie bewegen sich so gut wie gar nicht, halten sich meist unter Laub auf und werden nur um die 1,70 Meter groß, sind dafür aber recht dicke Schlangen. Ihr Gift wirkt gewebezerstörend, ähnlich wie Säure. Auch an der einzigen Gabun Viper im Rheinberger Terrazoo sieht man die langen Giftzähne. Die können bis zu 5,5 Zentimeter lang werden.