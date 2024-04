Schnelles Internet Telekom will in Rheinberg flächendeckend Glasfaser verlegen

In Rheinberg war es zu Irritationen gekommen. Zwar hatte die Telekom in einem Gebiet am Annaberg schon im vergangenen Jahr ein Glasfasernetz für superschnelles und leistungsfähiges Internet verlegt. Dann tauchte plötzlich das vergleichsweise junge Hamburger Unternehmen Giganetz auf und verkündete, Rheinberg zu einer Glasfaser-Stadt machen zu wollen. Kaum war eine große Info-Veranstaltung der Hamburger mit der unübersehbaren Signalfarbe Orange und einem Container auf dem Großen Markt in der Stadthalle über die Bühne gegangen, meldete sich plötzlich weder Team Magenta. Und viele Rheinbergerinnen und Rheinberger fragten sich: Ja, wer denn jetzt und was denn jetzt?