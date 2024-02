Regionalwettbewerb Jugend forscht Lemken-Trio wird mit neuer App Vize-Meister

Der Landeswettbewerb Jugend forscht findet vom 19. bis 21. März in Düsseldorf statt. Der Landeswettbewerb Schüler experimentieren startet am 4. Mai in Essen. In dieser Sparte ist danach Schluss. Die Landessieger in der Sparte Jugend forscht hingegen dürfen vom 30. Mai bis 2. Juni im Bundesfinale in Heilbronn antreten.