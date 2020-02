Siegesfeier in Alpen : Taubenzüchter ehren den Supermeister Heinz Fauseweh

Alpen Einer holte sich sämtliche Titel. Nun geht der Blick nach vorn in die neue Reisesaison.

Bei der Siegerfeier der Brieftaubenzüchtervereinigung Alpen-Rheinberg-Büderich und Umgebung stand einer in der Taubenhalle in Alpen ganz besonders im Mittelpunkt: Heinz Fauseweh hatte in allen Meisterschaften der Reisesaison im vorigen Jahr Platz eins erreicht. Mehr Sieger geht nicht. Der Vorsitzende Paul Ridder sprach allen erfolgreichen Züchtern seine Anerkennung aus und überreichte die Siegestrophäen in Form von Pokalen, Medaillen und Urkunden.