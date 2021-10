Bildung in Alpen : Tanzkurs für Kinder im Familienzentrum

Alpen Die Kita St. Ulrich in Alpen hat trotz der Beschwernisse in der Pandemie erfolgreich ihre Zertifizierung für ihre familienorierte Arbeit erneuert und für vier weitere Jahre gesichert. Neu ist die Kooperation mit einer Tanzschule.

Der katholische Kindergarten St. Ulrich darf sich auch in den kommenden vier Jahren Familienzentrum nennen. Ein Jahr hat es gedauert, ehe das offizielle Gütesiegel wieder seinen angestammten Platz im Eingangsbereich einnehmen durfte. Ein normaler Verwaltungsakt, nicht aber in Pandemiezeiten.

„Damit wir ein Familienzentrum sein können, müssen wir zahlreiche Angebote an Familien und ihr soziales Umfeld vorhalten. Aber genau das konnten wir durch die vielen coronabedingten Einschränkungen eben nicht“, sagt Gabriele Gockeln. Also musste sich die Leiterin der Einrichtung etwas einfallen lassen. Es geht dabei auch um Geld.

Schließlich werden Familienzentren finanziell deutlich besser gestellt als „ganz normale“ Kitas. „Wir haben so getan, als gäbe es kein Corona, haben zahlreiche Angebote vorgestellt in der Hoffnung, dass die Pandemie bald vorbei ist“, berichtet Gockeln. Die Berliner Pädquis-Stiftung war als prüfende Instanz damit einverstanden und hat die Gültigkeitsdauer des begehrten Qualitätssiegels um weitere vier Jahre verlängert.

Dass sich ein Familienzentrum deutlich von einer herkömmlichen Kita unterscheidet, wird schon an der Herangehensweise deutlich. So musste das Team gemeinsam eine auf Alpen bezogene Sozialraumanalyse erstellen. „Wir haben die gesellschaftliche Struktur und vor allem bestehende Angebote untersucht, um zu wissen, was es bereits gibt und was wir anbieten können“, erklärt Gockeln.