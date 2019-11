Konzert in Rheinberg : Quintetto Ultimo Tango spielt in der Alten Kellnerei

Rheinberg Zu hören gibt es eine Symbiose aus Tango Argentino, Jazz und klassischer Musik.

Auf Einladung der Volkshochschule spielt das Quintetto Ultimo Tango am Freitag, 15. November, in der Alten Kellnerei am Innenwall in Rheinberg. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Das Quintetto Ultimo Tango wurde 1998 von Lehrern der Musik- und Kunstschule der Stadt Duisburg gegründet und widmet sich ausschließlich der Musik des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla (1921-1992).