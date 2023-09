Tag des offenen Denkmals Kappe an der Lohmühle in Baerl muss neu justiert werden

Baerl · An der Mühle am Lohheider See ist ein Investitionsstau in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrages angefallen. Zum Tag des offenen Denkmals sind Besichtigungen möglich.

06.09.2023, 18:57 Uhr

An der Lohmühle am Lohheider See sind aufwenige Arbeiten notwendig (Archivfoto). Foto: HEROLD, Volker

Die Lohmühle in Baerl am Lohheider See im Duisburger Westen öffnet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr ihre Türen. Norbert Nienhaus, der Vorsitzende des Mühlenvereins Lohmühle, hofft auf viele Besucher. Denn das Wahrzeichen braucht Unterstützung. Der Denkmaltag sei eine gute Gelegenheit, mit Freunden und Bekannten bei Kaffee und Kuchen oder bei Grillwürstchen und Bierchen wieder ins Gespräch zu kommen. „Und dabei viel Wissenswertes über Mühlentechnik und Historie der Lohmühler Mühle von 1834 zu erfahren“, ergänzt Nienhaus. Der Kaffee-Kult-Bus aus Moers kommt mit vielerlei Sorten unterschiedlichen Kaffees. „Wir werden natürlich auch wieder Mühlenführungen anbieten. Allerdings aus Brandschutzgründen nur in kleineren Gruppen“ so Nienhaus. Der Eintritt ist wie immer frei. Das Flügelkreuz wird sich allerdings nicht drehen. „Durch längeren Stillstand aus baurechtlichen Gründen hat sich die Mühlenkappe auf den Kippring gesetzt und ist dadurch nicht mehr in Bewegung zu bringen“, erklärt der Vorsitzende. Der Mühlenbauer werde zum Ende des Jahres wieder mit schwerem Gerät anreisen und die 25 Tonnen schwere Mühlenkappe komplett anheben und neu justieren müssen. „Und dabei wird es leider nicht bleiben“, sagt Norbert Nienhaus. „Es ist wie bei einem alten Auto, das nie gefahren wurde und sich nun vor Schäden nicht mehr retten kann.“ Eine fachkundige niederländische Mühlenberatungsfirma habe die Lohmühle unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass ein Investitionsstau in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrages angefallen sei. Der Verein wurde im Jahr 2007 gegründet und die Restaurierung wurde im Jahre 2015 abgeschlossen. „Nun fallen wieder neue Instandsetzungsmaßnahmen an und es obliegt dem Vorstand, neue Förderer dafür zu finden“, so Nienhaus. Die gute Nachricht: Die Sparkasse Duisburg-Stiftung finanziert die Ingangsetzung der Mühlenkappe und der Landschaftsverband Rheinland (LVR)LVRsowie die NRW-Stiftung Kultur und Heimat haben Fördermittel in Aussicht gestellt.

(beaw)