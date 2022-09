Aktionstag am Sonntag : Viel Programm auf Alpens Friedhof

Auf Alpens Friedhof gibt es seit 2019 mit dem Memoriam-Garten eine neue Form der Bestattung. Das Foto entstand bei der Einweihung (Arhivfoto). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Bei einem Aktionstag am Sonntag, 18. September, bekommen Besucher Informationen rund um Bestattungsformen, Grabpflege und Co. Auch für Kinder gibt’s Programm auf dem Alpener Friedhof.

Alpen will zum bundesweiten Tag des Friedhofs am Sonntag, 18. September, die vielfältige Bedeutung von Friedhöfen vorstellen. Bei einem Aktionstag von 12 bis 18 Uhr können sich Besucher auf dem Friedhof an der Straße Zum Wald unter anderem über Bestattungsangebote, Vorsorgemöglichkeiten, Trauerfloristik, Grabbepflanzung, Dauergrabpflege und Steinmetzarbeiten informieren. Auch für Kinder gibt es Programm.

Der Friedhof sei mehr als ein Ort, an dem Verstorbene bestattet werden, teilt die Gemeinde Alpen in ihrer Einladung mit. Er eigne sich beispielsweise sehr gut, um selbst zur Ruhe zu kommen und zu entschleunigen. Friedhöfe zeigten, dass alle Menschen am Ende wieder gleich seien und machten bewusst, dass sich mancher Stress vielleicht gar nicht lohne. Friedhöfe luden somit auch zum Nachdenken und Philosophieren über das Leben ein.

Am kommenden Sonntag ist auf dem Friedhof in Alpen zudem reichlich Programm vorgesehen. So sind mehrere Vorträge in der Trauerhalle geplant: Um 13 Uhr informiert Rechtsanwalt A. Janßen über das Erbrecht; um 14 Uhr gibt Pastor Michael Ehrle Anregungen zum Thema „Wie gestalte ich die Beerdigung, Karten, Liedertexte etc.?“; um 15 Uhr gibt es einen Impulsvortrag „Die Kraft der Musik – Emotionen – Gedenken – Kraft – Zuversicht“ und um 16 Uhr greift Pastor Hartmut Becks die Entwicklung der Trauer- und Bestattungskultur in Deutschland auf.

Darüber hinaus erwarten Besucher während des ganzen Aktionstags Informationen zu Bestattungen, Mustersärgen, Urnen, Vorsorge und mehr. Friedhofsgärtner präsentieren Mustergräber und erklären, was es mit dem Memoriamgarten auf sich hat. Ein Steinmetz zeigt sein Handwerk, die Rheinische Treuhandstelle für Dauergrabpflege Köln informiert über ihre Arbeit, auch die Nachbarschaftsberatung ist mit steiniger Kunst vertreten. Schüler und Schülerinnen der Sekundarschule Alpen laden zu einer Ausstellung ein. Um 14.30 Uhr gibt es eine Friedhofsführung. Und natürlich sind auch Vertreter der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinden als Ansprechpartner vor Ort, um Fragen zu beantworten.

Den Friedhof ganz spielerisch kennenlernen können Kinder zum Beispiel bei einer Friedhofsrallye, bei der es einen Preis (Vergabe um 17 Uhr) zu gewinnen gibt. Die Bönninghardter Märchenerzählerin Silvia Knapp wird Kinder mit altersgerechten Geschichten in der Turnhalle des evangelischen Familienzentrums zudem vorsichtig mit dem Thema Trauer und Verlust vertraut machen. Dort wird auch ein „Nach-Café“ angeboten. Eine Baumpflanzaktion, das Vergraben einer Zeitkapsel sowie Blumentopf-Malereien für die Kleinen ergänzen das Programm.

„Das Ziel des Tages und des bundesweiten Mottos ,In Gedenken – in Gedanken‘ ist, dass ältere Generationen und auch deren Kinder und Enkelkinder den Friedhof als schöne Begräbnis- und Erinnerungsstätte kennenlernen“, so die Gemeinde. Auf der Homepage der Gemeinde Alpen steht ein Flyer mit dem Programm zum Tag des Friedhofs zum Download bereit.

(beaw)