Tag des Brandschutzes bei Löschgruppe Borth-Wallach : Feuerwehr-Fest mit familiärem Charakter

Rheinberg-Borth Viele Gäste kamen zum Gerätehaus in Borth, um sich über die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu informieren.

Im Gegenteil. „Nach wie vor ist die Anbringung von Rauchmeldern in Wohnungen sehr wichtig“, sagt Christian Maruhn, Chef in Borth-Wallach. Entsprechend umfangreiche Informationen gab es für die zahlreichen Besucher, die direkt am Vormittag das Feuerwehrgerätehaus enterten. Auch neue Themen dringen bis an die Einsatzkräfte heran, wie Maruhn verriet. Immer wieder sorgten in jüngster Zeit Reptilien, die aus Terrarien entweichen konnten oder aber in der freien Natur angetroffen wurden, für Anrufe und Einsätze. „Wir haben das Glück, mit dem Terrazoo in Rheinberg für unsere Gäste eine kleine Ausstellung anbieten zu können, so dass viel über das Aussehen vermittelt wird“, so der 31-Jährige. „Besucher können sich über die Arten, ihre Gefährlichkeit wie auch die angemessene Verhaltensweise informieren.“