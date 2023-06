Tag der offenen Gartenpforte in Alpen Zu Gast in privaten Paradiesen

Am Sonntag haben sich wieder sechs stolze Gartenbesitzer am Tag der offenen Gärten in Alpen beteiligt und damit bei herrlichstem Wetter viele Besucher aus der gesamten Region angezogen. Dabei lag es vor allem an der Vielfalt, dass sich so viele Menschen, größtenteils mit dem Fahrrad, auf „Gartentour“ begaben.