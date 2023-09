Woche der offenen Chöre Schnupperprobe beim Alpener Männergesangverein Martonair

Der Alpener Männergesangverein Martonair lädt am Montag, 11. September, von 17.30 bis 19:30 Uhr im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe in der Taubenhalle, Fürst-Bentheim-Straße 41, in Alpen ein.