Tag der Architektur : Neues Pfarrheim öffnet die Pforte

Menzelen Das neue Pfarrheim von St. Walburgis ist Menzelens Beitrag zum Tag der Architektur.

Am Tag der Architektur, am Samstag, 29. Juni, 10 bis 14 Uhr, und Sonntag, 30. Juni, 11 bis 14 Uhr, steht das neue Pfarrheim St. Walburgis Besuchern offen.Der Tag möchte am konkreten Objekt den Blick weiten und „Bewusstsein schaffen“ für die Anliegen von zeitgemäßer Architektur. Das Pfarrheim wurde geplant vom Büro Eling in Wesel. Teilhaber Holger Hölsken wohnt in Menzelen und wird den Besuchern seine Gedanken und ihre Umsetzung erläutern und auch auf Fragen eingehen. Grundgedanke beim Neubau war es, dem historischen Umfeld in angemessener Weise etwas Neues hinzuzufügen. Eine bewusste Absage an eine historisierende Bauweise, weil jede Zeit auch baulich ihre eigene Sprache hat. Es gab trotzdem eine Leitlinie: Die Kirche St. Walburgis sollte nicht ins Abseits gedrängt werden, sondern die Mitte im Gebäudeensemble bleiben.