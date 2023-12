Tafel in Rheinberg feiert runden Geburtstag Tafel-Bezieher seit Anfängen verzwanzigfacht

Bürgermeister Dietmar Heyde wies auf den „riesigen Stellenwert“ der Tafel für die Stadt hin. „Aber es ist ein Stück weit traurig, dass wir dieses Jubiläum feiern müssen. Es ist kein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft, dass wir die Tafeln benötigen“, so Heyde, der darüber hinaus das Herzblut und den Teamgeist innerhalb der Tafel lobte und einen besonderen Dank an den Nachwuchs richtete: „Dass sich Jugendliche bei der Tafel engagieren ist ein positives Zeichen in schwierigen Zeiten, das Mut und Hoffnung macht, ein friedliches Miteinander zu bewahren.“ Am Schluss appellierte Heyde an die rund 200 Besucher, Herz und Geldbeutel zu öffnen für den guten Zweck. Das konnte sich an diesem Abend lohnen, denn Rheinberger Geschäftsleute hatten zahlreiche attraktive Preise für eine Tombola gespendet.