Rheinberg : Täter klettern auf Dach und brechen in Spielhalle ein

Rheinberg Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten Unbekannte gegen 1 Uhr über das Dach in die Räume einer Spielhalle an der Straße "An der Neuweide" in Rheinberg . Im Gebäude brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten eine bislang noch unbekannte Menge an Bargeld.

Zu einem der Täter liegt eine Beschreibung vor. Die Polizei sucht daher nach einem etwa 1,80 Meter bis 1,85 großen Mann, der dunkel gekleidet war. Die Sporthose, die er trug, wies mehrere helle Streifen auf. Zeugen, die weitere Angaben machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 02843 92760 bei der Polizei Rheinberg melden.

(RP)