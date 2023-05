Debatte über Windräder steht wieder an Windkraft-Spende für Alpener Vereine

Alpen · Die Naturenergie-Stiftung des Unternehmens Schulze-Langenhoff, das drei Windräder in Veen betreibt und hier erneut investieren möchte, schüttet Spenden in Höhe von 25.000 Euro aus. Am Dienstag betritt die Politik im Rathaus erneut das konfliktreiche Feld.

19.05.2023, 11:59 Uhr

Die drei Windräder überragen die Kirchturmspitze von St. Nikolaus in Veen schon seit mehr als 20 Jahren. Die beiden nun von Investor SL beantragten Riesen ragen noch höher in den Himmel. Die Genehmigung dafür ist beantragt. RP-Archivfoto: arfi Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Die Gemeinde Alpen ringt seit Jahren um die Zukunft als Standort für Windenergie-Anlagen. Der Versuch, im Flächennutzungsplan neue Windkraftzonen auszuweisen liegt nach heftigen Widerständen vor Ort weiter auf Eis. Vor diesem Hintergrund hat die Naturenergie-Stiftung des Unternehmens Schulze-Langenhoff mit Sitz in Gladbeck im Alpener Rathaus ein Zeichen gesetzt, um zu zeigen, dass auch die Bevölkerung vom Ertrag von Windrädern profitiert. Die Stiftung hat eine Spende über insgesamt 25.000 Euro an sozial engagierte Alpener Vereine ausgeschüttet.