Besonderes Hochzeitsgeschenk : Ein himmlisches Paar im Kultpool

Svenja und Thomas Faassen verliebten sich 2012 während der Proben für „Faust reloaded“. Jetzt heirateten sie. Ihre Freunde holten sie danach an den Ort zurück, wo’s gefunkt hatte. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Svenja und Thomas Faassen aus Budberg wurden von ihren Freunden nach der Trauung in der Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums überrascht. Dort hatte es zwischen ihnen während einer Theaterprobe gefunkt.

„Der Adler ist gelandet!“ Dieser Satz bringt alle Beteiligten im „Kultpool“ in Position. Gespannt blicken sie auf die Tür der Turnhalle vom Amplonius-Gymnasium in Rheinberg. Im Rahmen steht das frischgebackene Ehepaar Svenja und Thomas Faassen. Sie trägt ein weißes, Knie um spielendes Kleid, er Anzug und Krawatte. Sektkorken knallen, die Überraschung ist gelungen.

Svenja und Thomas sind für einige Augenblicke sprachlos, kommen aus dem Staunen nicht raus. Wechselnde Fotos auf der Leinwand, unterlegt mit Musik, holen die längst vergangene Schulzeit in die Gegenwart zurück und sorgen für das gewisse „Etwas“ beim schönsten Tag im Leben. 2013 machten sie in Rheinberg Abitur, starteten sie in ihre Berufsausbildungen. Am Samstagmorgen gaben sie sich im Rokoko-Saal vom Kloster Kamp zu Corona-Zeiten das Ja-Wort. Danach übernahmen die Freunde bis zu den Feierlichkeiten im Familienkreis die Gestaltung des Tages.

„Wir fahren mit ihnen die verschiedenen Stationen ihrer Liebe an“, verrät Joshua Bangart. Die Turnhalle mit dem legendären Kultpool ist dabei die Eintrittskarte für eine Schülerliebe, die 2012 bei den Theaterproben zu „Faust reloaded“ ihren Anfang nahm. Klar, dass ihre damalige Deutschlehrerin Sencan Tasci mit von der Partie war und sich an diesen besonderen Literaturkurs gut erinnerte. Sie schrieb damals Goethes Faust um, interpretierte den Klassiker in seiner literarischen Zeitlosigkeit neu und setzte aktuelle Akzente mitten aus dem Leben. „Wir haben im Kultpool ein Jahr lang geprobt und konnten uns in diesem Mikrokosmos vom Alltag abkoppeln“, erinnert sich die stellvertretende Schulleiterin.

Freundschaften fürs Leben entstanden und werden bis heute gepflegt, ist aus dem Kreis der Ehemaligen zu hören. Damals brillierte Thomas Miß in der Gott-Rolle und war umgeben von Stylistinnen. Svenja Faassen spielte einen Erzengel. Die Verführbarkeit des Individuums als zentrales Goethe-Thema zeigte sich in seiner so ganz eigenen Version. Es kam, wie es kommen sollte. Bei den Proben entwickelte sich zwischen Thomas und Svenja ein zartes Liebesband. Im Kultpool hatte es gefunkt. „Wir erlebten ein himmlisches Paar. Ihre Hochzeit jetzt ist die Krönung einer unschlagbaren Story“, freut sich Tasci.