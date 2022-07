Nach dreistem Diebstahl in Orsoy : Das blaue Sparschwein wird wieder gefüttert

Thomas Wiedwald von der Dritten Kompanie der Orsoyer Bürgerschützen steckte einen Geldschein in den Schlitz des blauen Sparschweins. Foto: sass

Rheinberg Bürgerschützen der Dritten Kompanie trösten die Jung-Kicker des SV Orsoy nach dem gemeinen Diebstahl mit einer Spende. Was die Kinder mit dem Geld machen wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sassan Dastkutah

Eigentlich ist es kaum zu glauben: Ein Einbrecher hat die Fußball-Jugend des SV Orsoy im Clubheim um ihre Einnahmen gebracht. Das Geld hatten die kleinen Kicker mit ihrem großen blauen Sparschwein bei den Zuschauern gesammelt. Nicht nur Ehrenpräsident Rolf Rothgang war empört über die Tat des unbekannten „Halunken“ (wir berichteten). Glück im Unglück. Das geplünderte blaue Ferkel wurde nicht so stark beschädigt, so dass es am nächsten Spieltag aufs Neue wieder mit Spenden gefüttert werden konnte.

Die dritte Kompanie des Bürgerschützenvereins Orsoy hatte großes Mitgefühl und spendete dem Fußballnachwuchs ein nettes Sümmchen als Trostpflaster für die Enttäuschung. Die jungen Fußballer in ihren grünen Hemden hatten jedenfalls glänzende Augen, als Thomas Wiedwald von der Dritten einen größeren Schein in den Schlitz des blauen Schweins steckte.

„Unsere Kinder haben hier auch mal Fußball gespielt. Da ist es für uns doch selbstverständlich, in so einem Fall zu helfen“, sagte Wiedwald. Auch Ex-König Sven Schmidt unterstützte die junge Truppe und spendete sowohl als ehemaliger Regent, als auch als Geschäftsmann und Chef seines Malerbetriebes.

Der Leiter der Fußball-Abteilung des SV Orsoy, Sven Hannemann, war begeistert von so viel Empathie. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind stolz darauf, dass die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen so gut funktioniert“, sagte er. Am meisten freuten sich die Kinder. Die jubelten nämlich lautstark und bedankten sich bei den Spendern.

Mit den Spenden möchte sich die Jugend des Clubs neu Trikots kaufen, sagte der siebenjährige Fynn. So mancher kleine Kicker kam ins Träumen und stellt sich schon eine große Orsoy-Arena vor, in die er in neuer Kluft einläuft. Für ein großes Stadion wird‘s wohl nicht reichen, aber mit weiteren Spenden können die jungen Fußballer sich bestimmt eine chice Ausrüstung leisten. So wird Fußball-Begeisterung gefördert.

Wer spenden will, kann sich per Mail an den Vorsitzenden des SV Orsoy, Philipp Behrendtsen (sv_orsoy_vorstand@gmx.de) oder den Leiter der Fußball-Abteilung Sven Hannemann (sv-orsoy.de) wenden.

(sass)