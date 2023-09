Sportförderung der Sparkasse SV Millingen gewinnt unter Flutlicht

Zu den Gesamtkosten der Umrüstung auf dem Sportplatz an der Jahnstraße erhielt der Verein zwar eine öffentliche Förderung. „Wir mussten aber noch zusätzlich einen erheblichen Eigenanteil stemmen, um ans Ziel zu kommen“, so Glanz weiter. „Dabei hat uns die Spende von 4000 Euro der Kultur- und Sozialstiftung der Sparkasse sehr geholfen“, sagte er beim Besuch von Frank-Rainer Laake, Vorstand der Sparkasse am Niederrhein.