Kindersitzung des SV Millingen : Abtauchen in den Karnevalsspaß

Millingen Der SV Millingen richtet eine Kindersitzung mit dem Motto „Unter dem Meer“ aus.

Zugegeben, der SV Millingen ist ein Sport- und kein Karnevalsverein. Und doch lässt es sich der Vorstand nicht nehmen, auch in diesem Jahr Kindern mit einer speziell für sie konzipierten Sitzung eine Freude zu bereiten. Närrisch wird’s für sie am Sonntag, 16. Februar, um 14.11 Uhr in der Turnhalle der Schule am Bienenhaus.