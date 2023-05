Der Spaß steht im Vordergrund SV Menzelen pfeift Fußball-Turnier für Hobby-Teams wieder an

Der SV Menzelen wird beim Turnier am Samstag, 12. August, um 15 Uhr in seiner Sportarena, Neue Straße 1, zum Anstoß bitten. Für das leibliche Wohl wird für Kickende und Publikum in allen Belangen gesorgt sein, so die Organisatoren. In welcher Gruppenstärke und in welchem Modus gespielt wird, steht noch nicht endgültig fest. Das hänge letztlich von den Teilnehmermeldungen ab. Ausgelost werden die Paarungen mit allen teilnehmenden Teams unmittelbar vor Turnierbeginn. Dann wird auch die Spieldauer der Matches festgelegt.