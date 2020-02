Sturmschäden am Niederrhein : Sturm Victoria sorgt für Sonntagsarbeit

Feuerwehr in Rheinberg, Sonsbeck und Xanten war mehrfach im Einsatz wegen umgestürzter Bäume.

Das Sturmtief Victoria richtet in Rheinberg vergleichsweise wenig Schaden an. In der Nacht zu Montag riss der Sturm an einem Haus in der Innenstadt – Döner Imbiss Sarray – ein rund zwei Meter langes Stück aus der Dachverkleidung. Es blieb am Dach hängen. Die Polizei sperrte den Bereich vorm Gebäude ab, bis der Dachdecker den Schaden behoben hatte. Die Feuerwehr Rheinberg war auch am Sonntag im Einsatz. Sie wurde gegen 9.15 Uhr und gegen 14.30 Uhr alarmiert wegen Sturmschäden alarmiert. In Budberg mussten mit Hilfe der Drehleiter lose Teile von einem Dach entfernt werden. In Borth musste ein Baum auf der Straße beseitigt werden.