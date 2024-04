Sturm-Einsätze für Feuerwehr Alpen Baum fällt auf Radweg und Fahrbahn – Strommast droht umzustürzen

Die Feuerwehr Alpen wurde am Freitag zu mehreren Sturmeinsätzen gerufen. Wie sie mitteilte, war an der Xantener Straße ein Baum auf den Radweg und die Fahrbahn gestürzt. Die Einheiten Alpen und Menzelen zerkleinerten den Baum mit insgesamt drei Kettensägen und reinigten danach Radweg und Fahrbahn. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle in dieser Zeit gegen den fließenden Verkehr ab. Auf der Rückfahrt stellte die Einheit Menzelen einen dicken Ast in einer Stromleitung parallel zur Fahrbahn an der B57 fest. Mit dem hinzugerufenen Energieversorger wurde der Ast aus der Stromleitung entfernt. Zur gleichen Zeit drohte auf dem Bergweg in Veen ein Strommast durch den Sturm umzustürzen. Die Einheit Veen sicherte den Mast bis zum Eintreffen des Energieversorgers und übergab die Einsatzstelle dann an ihn. Bei jedem der drei Einsätze war die Drehleiter der Einheit Alpen dabei, musste allerdings nur an der ersten Einsatzstelle eingesetzt werden.