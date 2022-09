Streuobstwiesenfest in Alpen : Lecker lernen am Obstbongert

Beim Streuobstwiesenfest im vergangenen Jahr fanden die vielen regionalen und erntefrischen Erzeugnisse großes Interesse bei den Besuchern. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Beim neunten Alpener Streuobstwiesenfest am Sonntag, 25. September, gibt’s Erntefrisches und viele Infos von regionalen Erzeugern. Zwischen den Bäumen wird ein Denkmal gesetzt.

Das Gelände der Gaststätte Zum Dahlacker ist am Sonntag, 25. September, von 10 bis 17 Uhr, wieder der Ausgangspunkt für den Besuch des neunten Alpener Streuobstwiesenfestes. Hier begrüßt die Hausmosterei des Ortsverbandes Alpen im Naturschutzbund (Nabu) die Besucherinnen und Besucher mit frisch gepresstem Apfelsaft. Eine diesjährige Besonderheit ist, dass die Saftpresse gemeinsam mit den Eltern des Waldkindergartens Wurzelzwerge betrieben wird. Apropos Kinder: Anlässlich des Weltkindertages lädt der Kinderschutzbund Alpen in der Gaststätte zu einer Zaubershow mit dem Zauberkünstler Phil Schmitz ein. Karten zur zweiten Show sind über seine Homepage noch buchbar.

An der Gaststätte findet auch wie gewohnt der Obstverkauf alter regionaler Apfel- und Birnensorten statt. Gaumenfreude pur in Fruchtform oder gekeltert als sortenreine Premiumsäfte an der benachbarten Hütte. Auf dem Obstbongert selbst wird das Angebot um Erzeugnisse rund um die Streuobstwiese mit Produkten der Niederrhein-Destille, selbst gemachten Marmeladen und Trockenobst abgerundet. Schäferei­produkte finden sich an mehreren Ständen. Außerdem sind diesmal Produkte einer Bauernkäserei zu finden. Saisonale Angebote wie Kürbisse dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Info Zu Fuß von der Leucht zum Streuobstwiesenfest Wanderung Mit dem Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) Moers wandert SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider am Sonntag zum Streuobstwiesenfest nach Alpen. Der ausgebildete Wanderführer startet um 12.30 Uhr am Parkplatz Xantener Straße/Stappweg in der Leucht. Gäste aus Moers haben die Möglichkeit, in Fahrgemeinschaften zur Leucht zu fahren. Hierzu treffen sich die Wanderfreunde um 12 Uhr am Moerser P+R-Parkplatz. Gegen 13.30 Uhr erreicht die Gruppe das Fest. Eine Anmeldung wird erbeten unter info@reneschneider.de.

Naturnahe Gartengestaltung wird vom Verein Naturgarten vermittelt. Die passenden Stauden und Regio-Saatgut gibt‘s gleich nebenan. Alte Tomatensorten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Samen sind vor Ort zu haben, damit im nächsten Sommer saftige Früchtchen geerntet werden können. Selbstverständlich sind auch dieses Jahr wieder die lokalen Imker mit von der Partie.

Richtschnur ist das Motto am „Tag der Regionen“, an dem das Alpener Streuobstwiesenfest wie jedes Jahr wieder teilnimmt. Es lautet: „Kurze Wege, große Wirkung“. Aus der Region sind auch die Ausstellerinnen und Aussteller des Kunsthandwerkermarktes, der mitten auf der Streuobstwiese stattfindet und von Altbewährtem über Neuem eine breit gefächerte Angebotspalette bietet. Man kennt sich, klönt, staunt und lernt viel Neues kennen. Dieses Obstwiesenfest ist etwas für Genießer.

Genuss mit allen Sinnen findet auch im Bereich des Wendekreises am Mittelweg statt. Rund um die Bühne ist Bio Trumpf. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot von regionalen Anbietern, einer Bio-Bäckerei und einer Hausbrauerei laden zum Verweilen und Genießen ein. Während auf der Bühne Irish Folk erklingt, wird auf dem Spazierweg des Ratsbongerts ein „Walking Act“ unterwegs sein. Ein wandernder Musikant will mit mittelalterlichen Klängen die Besucherinnen und Besucher in eine andere, längst vergangene Zeit entführen.

Neben der Bühne wird ein besonderes Event stattfinden. Das während des Home-Alpenfestivals im August geschaffene Friedensdenkmal findet mitten auf der Streuobstwiese sein endgültiges Zuhause. Die feierliche Enthüllung findet um 16 Uhr statt – durch Bürgermeister Thomas Ahls, dem Schöpfer Ludger Terlinden und anderen Beteiligten. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt Judy Bailey.

„Bleibt nur noch zu hoffen, dass sich auch dieses Jahr Petrus wieder als Fan des Streuobstwiesenfestes am Dahlackerweg zeigt“, sagt Nabu-Vorsitzender Christian Chwallek. Aufgrund des auch überregional bekannten Festes und des damit zu erwartenden Besucherandranges empfiehlt er den Besuch zu Fuß oder per Fahrrad. „Das wäre auch ein Beitrag, seine persönliche Klimabilanz zu verbessern“, so der Naturschützer.

(bp)