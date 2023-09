Streuobstwiesenfest des Nabu Alpen „Ökologische Äpfel sind schmackhaft“

2013 organisierte er das Streuobstwiesenfest zum ersten Mal, schon damals am letzten Sonntag im September. Da 2021 das Streuobstwiesenfest ausfiel, wurde am Sonntag das zehnte Streuobstwiesenfest gefeiert, wieder bei sonnigem Spätsommerwetter. „Ziel des Festes ist es, dass die Niederrheiner Streuobst mehr im Wert schätzen“, sagte der Organisator. „Ökologie ist schmackhaft. Die Obstsorten auf dem Ratsbongert am Dahlacker schmecken unterschiedlich, nicht gleich, wie die Sorten im Supermarkt. Der Anbau ist regional, biologisch und nachhaltig.“