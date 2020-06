Streit bei Rheinberger CDU : Markus Geßmann bald nicht mehr im Rat

Rheinberg Der langjährige CDU-Politiker und die Partei liegen im Clinch. Im Rheinberger Jugendhilfeausschuss gab er bekannt, sich aus dem Rat zurückzuziehen. Die Ausschussmitglieder reagierten überrascht.

Markus Geßmann gehört dem Rat seit 1999 an. Seither hat er seinen Wahlkreis 14 in der Innenstadt bei jeder Kommunalwahl direkt gezogen. Der Jugendhilfeausschuss habe ihm stets besonders am Herzen gelegen, sagte der Politiker. Den Ausschussvorsitz – das ist gute Tradition – teilte sich der 49-Jährige in dieser Legislaturperiode mit Friedhelm Kung. Das SPD-Mitglied bestritt die erste Hälfte, CDU-Mann Geßmann die zweite.