Größtes Streetfood-Festival im Kreis Wesel Ossenberg lässt es sich schmecken

Auch im kommenden Jahr soll es ein Streetfood-Festival in Ossenberg geben. Dieses wird jedoch nicht mehr von Carsten Kämmerer organisiert werden. „Ich gehe ab kommendem Jahr in Rente“, kündigt Kämmerer an. Eine Zukunft hat das Festival trotzdem, betont der Mitinitiator. Andreas Beuscher von der Cocktail-Ambulanz, die ebenfalls einen Stand beim diesjährigen Festival hat, will die Organisation übernehmen. „Ich übergebe das Festival in gute Hände“, ist Kämmerer überzeugt. Beuscher hatte bereits bei der Organisation des diesjährigen Festivals geholfen, nachdem Kämmerer es in den ersten zwei Jahren geplant hatte. „Aber jetzt sollen die anderen mal weitermachen“, sagt Carsten Kämmerer.