Street-Food-Festival in Rheinberg : Premiere für den Markt der Genüsse

Rheinberg Der Energieversorger Enni veranstaltet das erste Street-Food-Music-Festival auf dem Rheinberger Markt.

Auf der Straße lecker essen und dabei gute Live-Musik hören: Auf diesen Nenner lässt sich das erste dreitägige Enni-Street-Food-Music-Festival von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, mitten in Rheinberg bringen. Vor dem Alten Rathaus wird eine Bühne aufgebaut, auf der an allen Tagen Bands auftreten. Opener am Freitag um 18 Uhr ist „Reboot“ (Mischung aus Klassikern und aktuellen Hits); am Samstag spielt und singt um 12 Uhr Danny Latendorf gefühlvolle Coversongs von Künstlern wie Ed Sheeran, um 18 Uhr covert „Julie and Band“ Welthits und lädt zum Mitsingen ein. Am Sonntag tritt die Band „André George & the Rootz Revival“ ab 14 Uhr mit Reggae-Songs auf der Bühne auf.