Street-Food & Music Festival in Rheinberg : Drei Tage Kulinarisches und Musik

Rheinberg Auf dem Rheinberger Markt findet das erste Enni Street-Food & Music Festival statt.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Einen Startschuss wird es nicht geben, dafür sollen am Freitag ab 17 Uhr an der Sektbar oder dem Cocktailstand die Korken knallen. Dann startet auf dem Großen Markt in Rheinberg das erste Enni Street-Food & Music Festival, bei dem Besucher bis Sonntag nach Herzenslust schlemmen und feiern können.

Veranstalter Alexander Binevitch präsentiert 13 Foodtrucks (Lkw und Lieferwagen mit kulinarischen Angeboten), zudem gibt es ein Bühnenprogamm. „Den Gästen wird das Wasser im Mund zusammenlaufen“, verspricht Binevitch, Geschäftsführer des Unternehmens Just Festivals. Zum Angebot gehören nicht alltägliche Speisen und Getränke, die zu Musik von Live-Bands besonders gut schmecken sollen. „Von Toasties mit Fladenchips über Pulled Pork, Burritos und Flammkuchen bis zu Schoko-Burgern, Tapas und Ice Cream Rolls, dem aktuellen Eis-Trend aus Asien, reicht die Liste der Leckereien.“ Auch Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer wird das Festival besuchen und das bunte Angebot in Rheinberg genießen.

Lifestyle in Moers : „Street Food and Music“-Festival zum zweiten Mal auf dem Kastellplatz

Das Festival öffnet am Freitag von 16 bis 24 Uhr, am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.