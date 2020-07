Straßensperrung in Orsoy : Dachgiebel an Kuhstraße droht herunterzustürzen

Die Sicherungsmaßnahmen an dem leerstehen Gebäude mit dem wackeligen Giebel an der Kuhstraße sind im Gange. Die Straße ist gesperrt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg-Orsoy Wegen eines Sicherheitsrisikos für Verkehrsteilnehmer ist die Hauptdurchfahrtsstraße in Orsoy komplett gesperrt worden. Das leerstehende Gebäude mit dem wackeligen Giebel gehört der Aaldering-Unternehmensgruppe.

Die Kuhstraße in Orsoy ist am Freitag für den Verkehr voll gesperrt worden. Der Grund: An einem Haus wackelte der Giebel zur Straße hin bedrohlich und drohte herunterzustürzen. Das teilte die Rheinberger Stadtverwaltung mit. Im Auftrag des Eigentümers wurden sofort Sicherungsarbeiten in Auftrag gegeben.