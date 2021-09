Straßen NRW : Nächtliche Bauarbeiten in Alpen geplant

An der Bahnbrücke B 58 in Alpen stehen Bauarbeiten an (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Alpen An der Bahnbrücke auf der Weseler Straße (B 58) in Alpen sind nächtliche Bauarbeiten geplant. Anwohner müssen mit Lärmbelästigungen rechnen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW führt von Montag, 20. September, an bis Freitag, 24. September, nächtliche Bauarbeiten an der Bahnbrücke auf der Weseler Straße (B 58) in Alpen durch. Aufgrund der benötigten Sperrpausen der Deutschen Bahn werden die Arbeiten in der Nacht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr durchgeführt, teilt Straßen NRW mit. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Geringe Lärmbelästigungen durch die Arbeiten können nicht ausgeschlossen werden.