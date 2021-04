Diskussion im Rat : Stolpersteine in Rheinberg sollen wieder in den Blick gerückt werden

Stolpersteine in Rheinberg sollen wieder in den Blick gerückt werden

Rheinberg Die ursprünglich im November 2009 eingesetzten Stolpersteine in der Gelderstraße sollen neu verlegt werden. Nach der Sanierung der Fußgängerzone waren sie nur noch schwer zu erkennen.

Nachdem die RP darüber berichtet hatte, dass die Stolpersteine im neuen Pflaster der Gelderstraße kaum noch zu sehen seien, griff Luise Theile (Grüne) das Thema in der Ratssitzung auf. „Wie ein Puzzle“ lägen die Steine nun und nicht mehr alle vier in einem Feld. Bürgermeister Dietmar Heyde und Beigeordneter Dieter Paus hatten Verständnis für den Einwand, zumal es sich ja um Gedenksteine handelt, mit denen an Rheinberger Juden erinnert werden soll, die in der Nazi-Zeit deportiert und umgebracht worden sind.