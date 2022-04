Stadtentwicklung stockt : Stillstand an der Baustelle rund um die Alpener Kirche

Hinter dem Zaun um die Grünfläche an der evangelischen Kirche in Alpen tut sich seit einer Woche nichts mehr. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Umgestaltung des Kurfürstin-Amalie-Platzes hat schon mit erheblicher Verspätung begonnen. Nun stockt‘s erneut. Es droht, wertvolle Zeit verloren zu gehen. Die Verwaltung sucht nach Lösungen.

Während der Stadtumbau in der Mitte Alpens planmäßig voranschreitet, sind die Arbeiten rund um die evangelische Kirche wieder ins Stocken geraten. Bereits seit rund einer Woche tut sich hier nichts mehr. Der Informationsfluss von Seiten der beauftragten Firma aus Krefeld sei eher dünn, heißt es dazu aus dem Rathaus. Allerdings gebe es Signale, so Fachbereichsleiter André Enge, dass das Unternehmen bereit sei, seinen Beitrag zu leisten, aus dem schleppenden Fortschritt beziehungsweise dem Stillstand möglichst schadlos herauszukommen und den Knoten zu lösen. „Wir suchen nach möglichen Wegen, ohne Neuausschreibung des Auftrages vom Fleck zu kommen“, so Enge: „Andernfalls würde das wertvolle Zeit kosten.“ Dabei hat die Gemeinde bei der Umgestaltung des Kurfürstin-Amalie-Platzes schon wertvolle Wochen verloren. Wie berichtet, war die Firma erst mit wochenlanger Verspätung Mitte März An der Vorburg aufgetaucht, nachdem die Gemeinde die Absperrung bereits wieder hatte entfernen lassen. Nachdem ein Bauzaun um die Grünfläche an der Kirche aufgestellt worden war, hat der Bagger auf der Rasenfläche inzwischen sichtbar Spuren hinterlassen. Ob sich auf der Baustelle bis Ostern wieder was tut, scheint aktuell völlig offen.