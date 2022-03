Stadtumbau in Alpen : Bagger fährt am Kurfürstin-Amalie-Platz vor

Bagger fährt am Kurfürstin-Amalie-Platz vor

Stadtumbau in Alpen

Die Bauarbeiten an der evangelischen Kirche haben begonnen. Stefan Heine von der Baufirma XL Bau Krefeld stellt die Absperrungen auf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Aufatmen im Rathaus: Das lange Warten auf den Baubeginn an der evangelischen Kirche in Alpen ist zu Ende. Krefelder Firma rüstet des Kurfürstin-Amalie-Platz ein.

Und sie arbeitet doch. Nur wenige Stunden, nachdem die Verwaltung Mitte voriger Woche die Baustellenabsperrung rund um die evangelische Kirche aufgehoben hatte, rückte die mit der Umgestaltung des Kurfürstin-Amalie-Platzes beauftragte Firma aus Krefeld an, lieferte erste Baumaterialien und schweres Gerät an. Nach der Baubesprechung am Montagmorgen wurde die Baustelle erneut eingerüstet. Nun es soll es hier planvoll losgehen.