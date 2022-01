Stadtentwicklung in Alpen : Käufer bringen Baustelle selbst zu Ende

Die Baustelle bietet aktuell noch ein trauriges Bild. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Fast drei Jahre nach dem Spatenstich ist das Wohnbau-Projekt mitten in Alpen immer noch unfertig. Zuletzt ging nichts mehr. Nun haben die Wohnungseigentümer das Heft in die eigene Hand genommen. Im Sommer soll Einzug sein.

Ende 2018 hatte der Abrissbagger mitten in Alpen das Feld bereitet für ein ehrgeiziges Bauprojekt mit 13 barrierefreien Wohnungen, das Bauträger Peter Werle aus Menzelen dann wenige Monate später in „Top-top-Lage“ mit schwärmender Begleitmusik an den Start gebracht hat. Schon zum Richtfest im November 2019 meldete der Investor den Verkauf fast sämtlicher Wohnungen, die im folgenden Frühjahr einzugsbereit sein sollten. Doch daraus wurde nichts. Bis heute, fast drei Jahre nach dem Spatenstich, steht das noch eingerüstete Bauwerk unvollendet an exponierter Stelle unweit des Rathauses.

Spätestens als im Herbst sichtbar gar nichts mehr ging auf der Baustelle, hatten nicht nur die Nachbarn, die sich immer wieder über umherfliegenden Verpackungsmüll von Baumaterialien geärgert haben, den Glauben daran verloren, dass es vor ihrer Tür ein gutes, vor allem schnelles Ende nehmen würde mit dem grau-blauen, noch unfertig verputzten Haus. Nun aber habe sich etwas getan, verkündete Bürgermeister Thomas Ahls dem Haupt- und Finanzausschuss erfreut, dass er Licht sehe am Ende des Tunnels und der bemitleidenswerte Stillstand kein Zustand für die Ewigkeit bleibe.

Info Aufzug fährt von der Tiefgarage bis ganz oben Kosten Geschätzte Kosten Bauträger Werle hatte sein Invest anfangs mal auf rund 3,5 Millionen Euro beziffert. Ob‘s dabei bleibt, ist nicht bekannt. Größen Die 13 barrierefreien Wohnungen sind zwischen 60 und 90 Quadratmeter groß und alle durch einen Aufzug zu ereichen. Parken Die Stellplätze für die Autos der Bewohner sind in einer Tiefgarage angelegt, die von der Rathausstraße aus angesteuert werden.

Die Käufer der Wohnungen haben sich zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zusammengeschlossen und zum Jahreswechsel das unfertige Gebäude vom Bauträger übernommen. Das bestätigten sowohl Peter Werle wie auch Peter Joppa als Vorsitzender des WEG-Beirates. „Alle ziehen jetzt an einem Strang“, so Joppa. Nach langen Verhandlungen sei man am Ende zu einer „einvernehmlichen Lösung“ gekommen, sagen beide Vertragspartner. Inzwischen habe die WEG Gespräche mit den Handwerksfirmen aufgenommen, um den „ruhenden kleinen Tanker möglichst schnell wieder flott zu kriegen“. Ziel sei es, im Sommer endlich und endgültig vor Anker zu gehen – gut zwei Jahre später als mal geplant.

Karl-Heinz Ziegler ist einer der Wohnungsbesitzer, die den Bautrotz mancher Mängel nun zu einem guten Ende bringen möchten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Vor ungefähr einem Jahr hatte Werle im Gespräch den schon damals schleppenden Baufortschritt mit einem notwendig gewordenen Wechsel des Generalunternehmers begründet. Aber auch das brachte nicht die gewünschte Belebung. Die angekündigte zeitnahe Fertigstellung des Hauses blieb aus. Dem zweiten Generalisten sei dann Mitte 2021 wirtschaftlich die Puste ausgegangen, sodass die Firmen wegen offener Rechnungenam Bau nach und nach ihre Arbeit eingestellt hätten, so Peter Joppa.

Schließlich hätten die Käufer der Wohnungen – keiner sei zwischenzeitlich abgesprungen – mit einem Rechtsbeistand nach Lösungen aus der Misere gesucht, „die uns viel Geld und Nerven gekostet hat“. Die verfahrene Situation sei für alle Beteiligten „sehr belastend“ gewesen. „Daher sind wir zunächst froh, dass wir uns mit dem Bauträger verständigen konnten“, so Joppa. Der Blick gehe nach vorn.

Die Aussicht: Nach dem Plan des Architekten soll das Haus am Ende mal so aussehen. Im Sommer soll‘s bezugsfertig sein. Foto: WEG/Architekt

Inzwischen herrsche wieder Zuversicht. Die Handwerker stünden „Gewehr bei Fuß“. Doch die Gespräche mit ihnen würden nicht ganz einfach. „Die Baupreise sind bekanntlich in Bewegung nach oben, manche Materialien knapp und die Betriebe ordentlich ausgelastet. In einem Monat wissen wir mehr“, so der Sprecher der Eigentümer. Von denen wollen nur zwei selbst ins Haus einziehen. Alle anderen wollen endlich Mietverträge abschließen und die dann auch einhalten können und nicht wieder lösen müssen, weil das Haus zum vereinbarten Einzugstermin nicht fertig wird. „Das wird uns am Ende sicher gelingen“, so Joppa. „Die Lage der Wohnungen mitten im Ort könnte wirklich kaum besser sein.“

Um den genervten Nachbarn schon mal ein Zeichen des Aufbruchs zu senden, habe man in der vorigen Woche erst mal dafür gesorgt, „dass auf der Baustelle ordentlich aufgeräumt wird“.

(bp)