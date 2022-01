Rheinberg : Sternsinger von St. Peter sind stolz auf ihr Sammelergebnis

Rheinberg Die Heiligen Drei Könige sind nach einem Jahr Pause besonders herzlich aufgenommen worden. Die Menschen in Rheinberg empfingen sie sehr dankbar.

150 Mädchen und Jungen sind Anfang Januar losgezogen und haben in der ganzen Pfarrei St. Peter Rheinberg als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus Segenswünsche gebracht und um eine Spende gebeten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Am Ende haben sie 29.336,28 Euro gezählt, nachdem sie die Sammelbüchsen geleert hatten. Der Erlös fließt in Projekte des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“.