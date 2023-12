In der Gemeinde St. Peter Vorbereitungen für das Dreikönigssingen laufen

Für ein paar Tage Königin oder König sein, Gutes tun und die Welt verbessern: Verlockender kann das Angebot kaum sein, das die Sternsinger der Pfarrei St. Peter allen Mädchen und Jungen in Rheinberg machen. Zwischen dem 5. und 7. Januar ziehen sie wieder in Rheinberg von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder in aller Welt. Mit dabei haben sie den Segen „20*C+M+B+24“ – „Christus segne dieses Haus“, den sie an die Türen schreiben oder kleben. Neben Süßigkeiten, die die Segensbringer zumeist zusätzlich erhalten und mit allen geteilt werden, sind auch die Begegnungen mit den Menschen oft bereichernd.