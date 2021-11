Musik und Show in Alpen : Ein Gefühl von Scheunenfest

Rund 220 Mitspieler trafen sich in der Gaststätte Thiesen in Bönninghardt zu „Steffis Kneipenquiz“. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen „Steffis Kneipenquiz“ hat zum drittel Mal Station auf der Bönninghardt gemacht. 220 Gäste im Saal Thiesen kamen voll auf ihre Kosten und genossen den ländlichen Charme. „Otto im Treckerkino“ nur war eine richtige Antwort.

Von Peter Gottschlich

„Es roch nach Spießigkeit und Bohnerwachs.“ So lautet die Antwort auf die Frage von Steffi Neu, wie der Udo-Jürgens-Song „Ich war noch niemals in New York“ weitergeht, nachdem der besungene Protagonist seine Wohnung verlässt, um eben „mal Zigaretten zu holen“, und so aus der kleinbürgerlichen städtischen Welt der 1970er und 1980er Jahre ausbricht. Wie der Song aus dem Jahr 1982 für das Lebensgefühl dieser Zeit steht, steht auch „Steffis Kneipenquiz“ anno 2021 für das Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre – allerdings kein städtisches, sondern ein ausgeprägt ländliches, das sich mit Scheunenfest, „Muckeligkeit“ und Rumtopf nur schemenhaft fassen lässt.

Die WDR 2-Moderation aus Uedem, die in den 70ern/80ern im Ortsteil Keppeln aufgewachsen ist und immer noch hier lebt, brachte dieses Gefühl zum dritten Mal mit in den Saal der Gaststätte Thiesen auf der Hei. Und der kommt einer großen Scheune durchaus recht nah. Es macht den besonderen Reiz dieses Kneipenquiz’ aus, dass Mitspieler und Zuschauer hier eintauchen können wie in ein Erholungsbad. Das Quiz ist nämlich eine gelungene Kombination aus Show und Stand-Up-Comedy, Talk- und Mitsingrunde.

Die beliebten Abende mit Co-Moderator Comedian René Steinberg, sind lange im Vorfeld ausverkauft, so auch auf der Bönninghardt, wo 220 Leute Einlass gefunden haben. Nicht wenige hatten die Karten schon im Winter 2019/20 erworben, da „Steffis Kneipenquiz“ ursprünglich für den 3. Juni 2020 terminiert gewesen war. Viele Kneipenquiz-Fans hatten gleich mehrere Karten auf einmal erworben, um mit ihren Freunden, der ganzen Familie dabei zu sein oder mit ihrem Kegelclub.

Geraten wird in Teams, die sich urig komische Namen geben, zum Beispiel „Wo ist Wolfgang?“, also der Mann, der ursprünglich mitkommen wollte, jetzt aber seine Skatrunde vorzieht und von Steffi Neu live angerufen wird. Die Mitspieler geben auf übergroßen Bierdeckeln die Antworten.

In der ersten Runde gab’s fünf Fragen, die eigentlich nur Alpener korrekt beantworten konnten, zum Beispiel was eine Motte ist (nicht das Insekt) oder wie das Buch von Radio-KW-Moderator Marc Torke heißt („Leben auf dem Höhepunkt“) oder was am 18. September mit bundesweiter Aufmerksamkeit in Veen über die Leinwand ging. Richtig: Otto im Trekkerkino.

Später gab’s vor allem musikalische Fragen. Im Laufe des dreistündigen Abends gab’s noch eine Talkrunde mit Doc Esser, ein kurzes Soloprogramm von René Steinberg und eine Mitsingrunde, bei der „Last Christmas“ von George Michel angestimmt wurde. Den Song spielt Steffi im Radio manchmal schon kurz nach Ostern.

Das Finale entschied Ausdauersportler Michael für sich, gegen drei Konkurrenten. Als Prämie gab’s Marmelade und Rumtopf – beides selbst gemacht. Ländlich eben.

(got)