Unsere Woche : Stadtverwaltung muss die Menschen mit einbeziehen

Meinung Rheinberg Als die Idee aufkam, die Kita an der Langackerstraße zu schließen, hatte niemand mit dem vehementen Protest der Vierbaumer Eltern gerechnet.

Unterdessen hat man im Jugendamt ausgerechnet, dass der Bedarf an Kita-Plätzen am Orsoyerberg am größten ist. Kaltenbach schlug deshalb vor, dort eine neue Einrichtung zu bauen, die die Orsoyer und die städtische Kita in Vierbaum ersetzen sollte. Als Grundstück war der Spielplatz an der Clevischen Straße angedacht. Eine Idee, die sich inzwischen als unrealistisch erwiesen hat. Als größeres Problem stellte sich allerdings Vierbaum heraus. Rosemarie Kaltenbach hat die Rechnung ohne die dortigen Eltern gemacht. Sie wehren sich erbittert dagegen, dass „ihre“ Einrichtung aufgegeben werden soll. Dabei werfen sie insbesondere das großzügige Außengelände als Argument in die Waagschale.