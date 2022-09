Stadtumbau in Alpen : Großes Interesse bei Baustellen-Hopping

Die mehr als 70-köpfige Gruppe steuerte auch die Baustelle am Sparkassen-Vorplatz an, wo der Klinker „Ausblühungen“ zeigt. Foto: CDU

Alpen Mehr als 70 Personen folgten der Einladung der CDU Alpen, im Rahmen einer offenen Fraktionssitzung die offenen Wunden im Ort zu begehen. Bürgermeister Thomas Ahls erklärte den Stand der Bauarbeiten.

Die sonst eher unliebsame Geräuschkulisse von Baggern, Bohrhammern und Co. dürfte in den Ohren der Alpener derzeit wie Musik klingen. Denn die signalisiert zumindest: Es geht was voran. Und zuletzt sind einige Arbeiten auf der Großbaustelle Alpen ins Stocken geraten, was für Kostenpflichtiger Inhalt Unmut bei Anwohnern und Geschäftsleuten sorgte. Grund genug für die CDU, in einer offenen Fraktionssitzung zu einer Begehung der offenen Wunden im Ort zu laden. Mehr als 70 Personen kamen zum Baustellen-Hopping, um gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Ahls und Fachbereichsleiter Andre Enge den Stand der Arbeiten zu begutachten.

Gemeinsam wurden erst die privaten Baustellen am Willy-Brandt-Platz und auf dem alten Nepix-Gelände besucht. „Leider haben wir hier als Gemeinde wenig Einfluss, da uns die Grundstücke nicht gehören. Wir wissen nicht, wann es hier weitergeht, da derzeit die Situation im Baugewerbe angespannt ist“, erklärte der Bürgermeister. Die Gemeinde wolle jedoch in Gesprächen mit den Investoren Druck machen, dass die Flächen nicht verkommen und die Verkehrssicherungspflicht eingehalten werde, versicherte Ahls. „Ich sehe jedoch nicht ein, warum wir für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht allgemeines Steuergeld aufwenden sollen. Das ist die Aufgabe des Grundstückeigentümers“, betonte er.

Info Ratssitzung am 26. September geplant Termin Die nächste Ratssitzung der Gemeinde Alpen findet am Dienstag, 26. September, um 18 Uhr im Ratssaal statt. Für Frederik Paul ist es die erste Ratssitzung als neuer CDU-Fraktionschef.

Der weitere Weg der Gruppe führte quer durch Alpen zur Baustelle an der Sparkasse. Hier kamen viele Fragen zu verschiedenen baulichen Maßnahmen auf, die kritisch und kontrovers diskutiert wurden. Der Klinkerstein sorgt auf dem Vorplatz der Sparkasse für Ärger. Wie berichtet, Kostenpflichtiger Inhalt zeigen sich an den verlegten Steinen „Ausblühungen“. Die Ursache für das unschöne Phänomen ist bislang aber noch nicht gefunden. Ahls betonte, dass die Baustellen nicht final abgenommen worden seien. „Die Mängel, die behoben werden müssen, sind uns bekannt und wir werden diese begleichen lassen“, sagte er zu. Er bat aber um Verständnis, dass aufgrund anderer Sachzwänge nicht alle von den Teilnehmern als Mängel erkannten Sachverhalte behoben werden könnten.

Als letzte Station steuerte die Gruppe den Kurfürstin-Amalie-Platz, das Sorgenkind, an. Die Umgestaltung ist mit erheblicher Verzögerung angelaufen. Die Gemeinde hat der ursprünglich damit beauftragten Firma gekündigt, nachdem sich auf der Baustelle an der evangelischen Kirche nichts bewegte und das Unternehmen Fristen unbeantwortet verstreichen ließ. Dann stellte sich heraus: Auch die von der Firma zugesagte Materialbestellung ist nicht vorgenommen worden. Am Kurfürstin-Amalie-Platz fehlt das wichtigste Baumaterial, der Klinker. Die Lieferung würde frühestens Ende des Jahres ankommen.

Da die Zeit aber drängt und Alternativen zu kostspielig sind, entschied der Bauausschusses in der vergangenen Woche, Kostenpflichtiger Inhalt nun stattdessen Betonsteine zu bestellen. Eine Notfall-Entscheidung. Bürgermeister Ahls hob die Vorteile hervor: „In Summe sparen wir dadurch 80.000 Euro und wir kommen zeitlich schneller voran. Hätten wir auf die eigentlich angedachten Steine gewartet, hätte es eine lange Verzögerung der Baustelle gegeben.“ Er betonte: „Wir möchten, dass die Maßnahmen an der evangelischen Kirche und vor der Sparkasse bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.“ Die Gemeindeverwaltung werde alles dafür tun, die Baustellen und somit die Situation für die Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Frederik Paul freute sich über das zahlreiche Kommen. „Es zeigt sich, dass das Thema vielen Menschen unter den Nägeln brennt. Es ist richtig und wichtig, in die Offensive zu gehen, zuzuhören, Fragen zu klären, Sorgen und Nöte aufzunehmen oder Mängel sachlich zu diskutieren“, so Paul. Er wolle solch eine Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.

