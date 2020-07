Stadtentwicklung in Alpen : Stadtumbau in Alpen kommt nur schleppend von der Stelle

Sitzen und die Sonne genießen: Am Wasserspiel im „kleinen Wohnzimmer“ lässt es sich aushalten. Nur es fehlen noch die Blumen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Mit landesweitem Interesse und großen Erwartungen ist der Architekten-Wettbewerb zum Stadtumbau in Alpen an den Start gegangen. Viereinhalb Jahre danach ist nur das „kleine Wohnzimmer“ gegenüber dem Rathaus fertig - fast jedenfalls. Es fehlen die Blumen.

Gemessen am einst fulminanten Start des Projektes Stadtumbau – ein großes Wort für einen kleinen Ort – kommt’s momentan eher im Schneckentempo voran. Zwischenzeitlich erweckt’s gar den Eindruck als sei’s ganz zum Erliegen gekommen. Doch hinter den Kulissen rührt sich noch was. Das „Kleine Wohnzimmer“ gegenüber dem Rathaus, so berichten Anwohner, entfaltet nach seiner Möblierung rund umd Wasserspiel mit den drei Burgen Anziehungskraft. „Das entwickelt sich zum Treffpunkt. Hier ist Leben“, sagt Volker Schlicht, der vom Büro im Rathaus aus einen freien Blick auf die gute Stube hat.

Dabei ist die Einrichtung noch nicht komplett. Die Lampions, die im Dunkeln erst ihren ganzen Charme entfalten, werden noch ein wenig tiefer gehängt, damit sie – wie Lampions eben – einen schmucken Bogen spannen. Das ist mit der Feuerwehr besprochen, die hier mit den Autos durchkommen muss, wenn’s am Adenauerplatz mal brennt.

Es fehlen auch noch die Zimmerpflanzen, die hier in Kübeln grünes wohnliches Flair ins graue Umfeld bringen sollen. Zwei der mobilen Pfanzelemente sollen hier aufgestellt werden, für den Platz hinterm Rathausplatz sind fünf vorgesehen. Bestellt sind die heftig diskutierten Blumentöpfe längst. Wann sie kommen, ist offen. Produziert werden sie, so André Enge vom Bauamt, in China. Da ist in der Corona-Krise bekanntlich wenig gelaufen. „Aber wir hoffen, dass unsere Kübel inzwischen in Produktion sind“, so Enge.

Spätestens wenn die aufgestellt werden, bekommt auch das Rathaus am Haupteingang seine zwei schicken Designer-Bänke mit einer großen Bogenlampe, wie sie schon gegenüber zu bestaunen ist, und einen Fahrradständer. Diese Einrichtungsgegenstände lagern auf dem Bauhof.

Unterdessen richten sich die Blicke auf die nächste Umbau-Station: das Umfeld der evangelischen Kirche. Das Haus an der Ecke An der Vorburg ist vor Monaten abgerissen worden. Ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb hat einen schönen Plan für die Kirchenwiese und den Kurfürstin-Amalie-Platz gemacht. Noch befänden sich Gemeindeverwaltung und Presbyterium in Abstimmungsgesprächen. André Enge rechnet damit, den Gestaltungsauftrag „noch dieses Jahr“ ausschreiben zu können. Das klingt so, dass es sichtbar erst im Frühjahr weiter geht.