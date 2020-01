Stadtbibliothek Rheinberg : „Vorlesen sorgt für bessere Schulnoten“

Rheinberg In der Rheinberger Stadtbibliothek gibt es regelmäßig Angebote für die ganz jungen Besucher. Sie sollen gezielt ans Lesen herangeführt werden.

Die Stadtbibliothek Rheinberg an der Lützenhofstraße 9 im ehemaligen Konvikt bietet seit vielen Jahren alle zwei Wochen ein spezielles Programm für Kinder an. Die Idee hinter den Projekten ist, Kinder für das Lesen zu begeistern und die Eltern zu ermutigen, ihren Kindern viel vorzulesen. Gabriele Gratz-Stötzer, Leiterin der städtischen Stadtbibliothek, betont, dass Kinder besser in der Schule abschneiden und höhere Bildungschancen haben, wenn man ihnen schon früh vorliest und sie später selbst lesen. „Initiativen, die das Buch in den Mittelpunkt stellen, sind schöne Aktionen“, sagt Gratz-Stötzer.