Maßnahme gegen Eltern-Taxis Stadt Rheinberg will Eltern-Taxis ausbremsen

Deshalb sperrt die Stadt Rheinberg in der Woche ab Montag, 18. September, zunächst probeweise zeitweilig die Straßen an Schulen. An der Aktion beteiligen sich am Montag, 18. September, die Grundschule am Rheinbogen (Budberg und Orsoy), am Mittwoch, 20. September, die Grundschule am Deich (Wallach), am Donnerstag, 21. September, die Grundschule St. Peter sowie am Freitag, 22. September, das Schulzentrum an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße mit der Europaschule und dem Amplonius-Gymnasium. Die Straßen werden kurz vor und kurz nach Schulbeginn für eine kurze Zeit für Autos gesperrt, das Halten ist dort dann nicht mehr möglich.