Energiesparen in Rheinberg : Die Stadt sucht Bewerber für Klimaschutz-Preis

Energiesparen in Rheinberg

Die Stadt Rheinberg will die Anreize erhöhen, damit sich Sonnenenergie auszahlt für den Häuslebauer. Foto: dpa/dpa, Patrick Pleul

Rheinberg Die Stadt Rheinberg arbeitet an Regeln zur Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Überzeugendstes Argument für Engagement beim Klimaschutz ist der Geldbeutel – auch wenn’s hauptsächlich darum geht, mehr Erneuerbare Energien einzusetzen und im Haus möglichst viel Energie einzusparen. Denn einen nicht unerheblichen Anteil aller Energie, die wir in Privathaushalten direkt aufwenden, verbrauchen wir für die Energie- und Wärmeversorgung. Die Stadt Rheinberg ist seit vielen Jahren bemüht, ihre Bürger mit Informationen rund um das Thema Klimaschutz und Energieeinsaparung zu versorgen mit kostenlosen Dr.-Haus-Vor-Ort-Beratungen oder Solarsparziergängen mit Eigentümern, die bereits die Solarenergie nutzen.

Seit September gewährt die Stadt zudem einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro, wenn eine Photovoltaikanlage errichtet wird. Dies ist auch in diesem Jahr vorgesehen. Derzeit wird an kommunalen Förderprogrammen gearbeitet, um Klimaschutzmaßnahmen und auch Maßnahmen zur Klimafolgen-Anpassung schnell fördern zu können.