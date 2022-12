Dienstleistungsbetrieb Rheinberg Stadt warnt vor illegalen Sammlern

In Rheinberg gibt es sieben Sperrmüllreviere. In jedem Revier besteht die Möglichkeit, Sperrmüll ein Mal monatlich anzumelden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Wichtig zu wissen ist, dass es eine Begrenzung von drei Kubikmeter pro Haushalt und Monat gibt. Sofern jemand keinen zeitnahen Termin zur Sperrmüll-Abholung erhalten hat, weil die Tour bereits ausgebucht ist, gibt es die Möglichkeit, sich auf der Internetseite der Stadt einen entsprechenden Rabattgutschein zur Selbstanlieferung beim Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort auszudrucken – eine Kofferraumladung eines Autos beziehungsweise 0,5 Kubikmeter zum Preis von drei statt zwölf Euro.