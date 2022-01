Am Moersbach in Rheinberg : Stadt warnt vor Giftködern im Stadtpark

Am Moersbach in Rheinberg

So oder ähnlich können Giftköder aussehen. Foto: Norbert Vosen

Die Rheinberger Stadtverwaltung hat den Hinweis erhalten, dass im Stadtpark entlang des Spazierwegs am Moersbach Giftköder gefunden worden sind. Hackfleisch, Würstchen und Salamistücke sollen mit Gift versetzt und vermutlich gezielt ausgelegt worden sein. Die Stadt bittet insbesondere alle Hundehalter und Hundehalterinnen um erhöhte Aufmerksamkeit, damit ihren Tieren nichts zustößt. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes sind die Strecke abgegangen und haben Ausschau nach Ködern gehalten, es seien allerdings keine vergifteten Fleischstücke gefunden worden. Sollten Hundehalter entsprechende Funde machen und etwas Auffälliges entdecken, werden sie um eine Mitteilung gebeten. Melden sollen sie sich dann bei der Stadtverwaltung unter Tel. 02843 171-134 oder per E-Mail an andrea.kornelius@rheinberg.de. Und sie werden – falls es ihnen möglich sein sollte – um die Abgabe des Fundstücks im Rheinberger Stadthaus beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung gebeten.