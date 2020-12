Neue Zentrale geplant : Stadt Rheinberg verkauft Fläche ans Wasserwerk

Rheinberg/Alpen Das Kommunale Wasserwerk möchte an der Wallstege in der Innenstadt ein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Darin soll auch die KWW-Geschäftsstelle untergebracht werden. Die Stadt verkauft dem Wasserwerk das Grundstück.

Das Kommunale Wasserwerk (KWW), Trinkwasserversorger für die Städte Rheinberg und Xanten sowie für die Gemeinden Alpen und Sonsbeck, möchte an der Wallstege in der Rheinberger Innenstadt ein Geschäfts- und Wohnhaus bauen (wir berichteten). Darin soll die Geschäftsstelle des Kommunalen Wasserwerks untergebracht werden. Sie befindet sich derzeit in dem Gebäude an der Ecke Kamper Straße/Alte Poststege.