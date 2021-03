Service für Rheinberger Bürger : Stadt sucht Verkaufsstellen für Grünschnittsäcke

Rheinberg Weil die Sparkasse keine Grünschnittsäcke der Stadt Rheinberg mehr verkauft, werden neue Ausgabestellen gesucht. Momentan sind die Säcke nur im Stadthaus zu bekommen.

Grünschnittsäcke der Stadt Rheinberg gibt es im Stadthaus, sie kosten 75 Cent das Stück. Die Abholung zu festgelegten Zeiten ist dann kostenlos. Ein System, das sich bewährt hat. Hans-Jürgen Scherhag von der SPD zeigte sich im Betriebsausschuss allerdings verwundert darüber, dass die Säcke nur noch im Stadthaus zu bekommen seien. „Das ist bürgerunfreundlich“, sagte Scherhag, und schlecht vor allem für Menschen, die nicht in der Stadtmitte lebten und unter Umständen weit fahren müssten, wenn sie solche Säcke kaufen wollten.

Dieter Paus, DLB-Betriebsleiter und Technischer Beigeordneter, sagte, dass deswegen schon Beschwerden bei der Stadt angekommen seien. „Leider hat die Sparkasse die Zusammenarbeit mit uns in dem Punkt beendet“, so Paus. „In den Geschäftsstellen kann man keine Säcke mehr kaufen.“ Andere Ausgabestellen werden derzeit gesucht. In Orsoy gibt es bereits Gespräche mit einem Geschäft.