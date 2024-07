Am Rheinberger Annaberg Stadt Rheinberg stoppt Einrichtung eines Lagers auf dem Messe-Gelände

Auf dem Gelände der Messe Niederrhein am Rheinberger Annaberg wird eine bisher freie Fläche als Lager hergerichtet. Anwohner des ehemaligen Reichel-Areals hatten beobachtet, dass dort zu Hochregalen gestapelte Aufbewahrungsgegenstände und Lagerkörbe auf Paletten in großen Mengen abgestellt worden sind. Sie gehören offensichtlich zu einem in Rheinberg ansässigen Logistikunternehmen.