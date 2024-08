Nach Anwohnerbeschwerden Stadt Rheinberg setzt Frist für den Rückbau des Messe-Lagers

Die Untere Bauaufsicht bei der Stadt Rheinberg hat dem Eigentümer des Messe-Niederrhein-Areals am Annaberg eine Frist bis zum 19. August gesetzt. Bis dahin müsse die Außenlagerfläche vollständig geräumt sein und der ordnungsgemäße Zustand auf dem Gelände müsse wieder hergestellt sein. Mehrere Anwohner hatten sich bei der Stadt beschwert, dass ein Außenlager für das Logistik-Unternehmen Rudolph angelegt worden sei – und zwar genau auf der Fläche zwischen der Wohnsiedlung und den alten Reichel-Hallen, die beim geplanten Neubau des gesamten Areals als Puffer frei bleiben soll. Die alten Hallen sollen bald abgerissen werden, stattdessen will ein Investor dort neue Hallen in erster Linie als Lager für den Online-Gartenmöbel-Händler AH Trading errichten.